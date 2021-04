Ascoli, Saric: "Dopo Cosenza la svolta. Battere Vicenza e Monza ci ha dato il morale per salvarci"

Autore di una prestazione estremamente positiva contro il Monza Dario Saric ha guidato l'Ascoli ad una vittoria importantissima in chiave salvezza e contro un avversario ben più quotato. "Segnare è stata un’emozione indescrivibile - racconta al Corriere dello Sport il trequartista nato a Cento da genitori bosniaci -. La gioia è stata ancora maggiore perché il mio primo gol in B ha coinciso con la vittoria dell’Ascoli contro una delle squadre più forti del campionato, il massimo che potessi chiedere".

Il numero 30 della compagine bianconera poi parla del momento chiave nella svolta per la corsa salvezza: "Dopo la sconfitta con il Cosenza. Sapevamo di aver fatto male, così ci siamo riuniti fra noi, abbiamo fatto quadrato analizzando quello che non stava andando e concentrandoci su cosa potevamo fare per migliorare. Se devo individuare un momento, dico quello, credo che sia stato lì che è cambiato qualcosa. Anche il ritiro proprio in quei giorni ha aiutato a stare uniti".

Infine un commento sulle rivali nella lotta salvezza: "Le due vittorie (Vicenza e Monza ndc) in una settimana ci hanno dato punti importanti, tanto morale e consapevolezza nei nostri mezzi. Sicuramente fino all’ultima giornata nella bassa classifica il discorso sarà aperto, non pensiamo troppo alle avversarie, ma alle nostre partite perché i punti in palio ancora sono tanti".