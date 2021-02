Ascoli, Sottil: "Dovevamo stravincere, poche volte si esce sconfitti da partite del genere"

vedi letture

Rammarico in sala stampa per Andrea Sottil, tecnico dell'Ascoli, dopo la sconfitta maturata al Mapei Stadium contro la Reggiana. “Dovevamo stravincere questa gara per quello che si è visto in campo sia in superiorità numerica che in inferiorità. Abbiamo creato una infinità di palle gol, non abbiamo mai subito l’avversario, abbiamo mantenuto un ritmo devastante, dovevamo uscire dal campo coi tre punti. Dispiace molto per il risultato, poche volte mi è capitato di vedere una partita così e uscire sconfitti. Avanti così, ripartiamo da quanto di ottimo si è visto oggi, archiviamo in fretta questa gara e da domani testa alla Salernitana”.