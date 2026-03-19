Ashley Cole: "Voglio restare a Cesena il più a lungo possibile e aiutare il calcio italiano"

Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena e oggi si è presentato ufficialmente ai media, come si legge su CesenaToday.it. Il tecnico inglese ha spiegato come mai abbia deciso subito di optare per il 4-2-3-1 dopo un'annata con il 3-5-2: "La mia idea era quella di dare subito una mia impronta, cambiare lo stile di gioco. I giocatori che ho per me sono duttili, devo cambiare qualcosa, non posso giocare con cinque difensori dietro che aspettano, dobbiamo essere più aggressivi".

Perché ha accettato il Cesena?

"Ho trovato valori simili a quelli in cui credo, sono una persona umile, ho capito che stiamo navigando tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Sono ottimista per il futuro, ho avuto una infanzia umile e mi sono sempre guadagnato tutto quello che ho ottenuto nella mia carriera".

Che Serie B si aspetta?

"Devo continuare a studiare e capire questo campionato sono circondato da un ottimo staff, voglio cambiare la mentalità della squadra dando la mia impronta, sono solo all'inizio di questo percorso. Se non ci fossero stati dei problemi io non sarei qui in questo momento, qualcosa non stava funzionando. Come allenatore devo cambiare qualcosa, c'è bisogno di qualcosa di diverso per invertire una tendenza che è negativa. Non ho nessuna garanzia sul mio futuro, vorrei rimanere qui più a lungo possibile lasciando un segno. Il calcio italiano attraversa un momento difficile, non partecipa ai mondiali da tanti anni, nel mio piccolo vorrei fare qualcosa per aiutarlo".

Cosa si sente di promettere per sabato?

"Vedrete una squadra diversa, ve lo garantisco ho grande fiducia in questa rosa e credo nei play-off, se non dovessimo farcela sarò il primo responsabile. Dobbiamo ambire ad essere migliori dell'attuale ottavo posto. Dobbiamo migliorare in tutto, sia con la palla che senza la palla, dobbiamo essere più cattivi e più veloce".