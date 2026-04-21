Avellino-Bari cambia orario e viene anticipata? Stop alla vendita dei biglietti
La vendita dei biglietti per la sfida tra Avellino e Bari, attualmente in programma venerdì 24 aprile alle 21.00, è stata sospesa temporaneamente per motivi di ordine pubblico su indicazione delle autorità competenti. Il provvedimento è stato adottato in attesa di ulteriori decisioni legate alla possibile variazione dell’orario della gara, che potrebbe essere anticipata per ragioni organizzative e di sicurezza.
“La vendita dei biglietti della gara Avellino – Bari è stata sospesa in attesa di determinazioni circa la possibilità di anticipo della partita“, si legge nella nota.
La scelta è finalizzata a garantire una gestione più efficace dei flussi di tifosi e a predisporre tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell’incontro in condizioni di massima sicurezza. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore: al momento, l’ipotesi più concreta è quella di un anticipo alle 17:15, una collocazione diurna che faciliterebbe l’attuazione del piano di sicurezza, considerando anche il livello di rischio della gara per i rapporti tra le due tifoserie. Una decisione definitiva è attesa a breve. Lo riporta anteprima24.it.
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