Bari, brutte notizie per De Pieri: lesione al retto femorale della coscia sinistra

Brutte notizie per il Bari, che arrivavano già ieri quando si è saputo che Giacomo De Pieri ha lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale Under 20: le indagini mediche cui è stato sottoposto, hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, per la quale è già stato stilato il percorso di recupero, con l'attaccante che verrà poi monitorato dallo staff medico del club.

Ecco la nota: "

"Bari comunica gli esami a cui è stato sottoposto Giacomo De Pieri per valutare l'entità del problema che lo ha costretto al rientro anticipato dal ritiro della Nazionale Under 20, hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso predisposto dallo staff sanitario biancorosso".

Nella stessa, è poi seguito il report dell'allenamento odierno, che di seguito riportiamo: "Intanto il gruppo prosegue la sua preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Modena in programma, dopo il weekend di sosta per gli impegni delle nazionali, lunedì 6 aprile, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del San Nicola.

Questa mattina, sotto una fine pioggia primaverile, la squadra si è allenata sul terreno del campo SKF di Modugno: dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare, spazio ad un'intensa fase di lavoro metabolico su medie distanze quindi, in chiusura, circuiti di lavoro tecnico-tattico su porzione di campo. Alcuni elementi della rosa hanno lavorato secondo una tabella personalizzata in base al minutaggio delle ultime uscite. Aggregati i giovani Carrieri, Polito e Soldani; assenti, Mehdi Dorval (Algeria), Emanuele Rao e Giacomo Stabile (Italia Under 20).

Per la giornata di domani è in programma una seduta di allenamento mattutino".