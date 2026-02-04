Bari, De Pieri: "Spero di sfruttare questa opportunità e salvarci. Dybala il mio idolo"

Assieme al compagno Stabile in conferenza stampa a Bari si è presentato anche il centrocampista offensivo Giacomo De Pieri, arrivato anche lui dalla Juve Stabia a gennaio e di proprietà dell’Inter, che ha spiegato la scelta di vestire la maglia biancorossa: “Appena ho saputo di questa opportunità non ci ho pensato due volte, sia per la piazza sia per il minutaggio che avevo nella Juve Stabia. Spero di sfruttare al meglio questa opportunità e portare questa grande società alla salvezza”.

De Pieri parla poi della concorrenza nel ruolo: “Chiunque sia arrivato si deve calare nella mentalità di questa squadra e cercare di aiutare il più possibile per raggiungere l’obiettivo. Con Piscopo abbiamo giocato la prima partita di campionato insieme contro la Virtus Entella. Siamo due giocatori compatibili, possiamo giocare insieme. - prosegue De Pieri come riporta Tuttobari.com - Voglio ringraziare mister Longo che, pur conoscendomi relativamente, mi ha schierato subito titolare. Sono un trequartista molto adattabile alle esigenze del mister. Ne ho parlato con lui e in questo momento mi vede più trequartista".

“Questa è la mia prima esperienza fra i professionisti e la Serie B è molto impegnativa e richiede grandi qualità sia tecniche sia fisiche. - prosegue De Pieri - Però sto cercando di ambientarmi al meglio in questo campionato e spero di proseguire così. Spero di fare tanti gol, più ne faccio più sono contento. Ma non c'è da porsi un obiettivo".

Spazio poi all’esperienza in nerazzurro con tanto di esordio in prima squadra: “L'esperienza con l'Inter è stata spettacolare. Un esordio con la maglia dell'Inter è un sogno di tutti i ragazzini che giocano a calcio. Devo un enorme grazie alla società ed a mister Inzaghi. - conclude il fantasista – Da Lautaro prendo esempio per la fame che mette in capo, ma come tipologia di giocatore il mio idolo è Dybala”.

