Bari, De Pieri lascia il ritiro dell'Under 20: affaticamento muscolare per il fantasista

Il tecnico del Bari Moreno Longo è in apprensione per le condizioni del fantasista Giacomo De Pieri. Il calciatore infatti ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia Under 20, che venerdì sfiderà i pari età dell’Inghilterra a Roma, a causa di un affaticamento muscolare. Il classe 2006 ha fatto ritorno a Bari dove sarà sottoposto a esami dallo staff medico per capire l’entità del problema e i tempi di rientro. Al suo posto è stato convocato Alessandro Di Nunzio della Roma Primavera.

Questo il report del Bari dell'ultimo allenamento dove si dà notizia del rientro del giovane in città:

“Il gruppo biancorosso si è ritrovato questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma contro il Modena dopo il weekend di sosta per gli impegni delle nazionali, lunedì 6 aprile, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del San Nicola.

Dopo un prologo in palestra la squadra si è allenata sul terreno del campo SKF di Modugno dove, dopo una prima parte di attivazione muscolare ad intensità cresxente, ha svolto un'intensa fase di lavoro metabolico alternata a circuiti di tecnica, chiudendo la seduta con una partitella a ranghi misti su porzione di campo.

Alcuni elementi della rosa che hanno totalizzato un corposo minutaggio nelle ultime gare, hanno svolto lavoro di scarico tra campo e fisioterapia. Aggregati i giovani Alonso Campagna, Carrieri e Soldani; assenti, perchè impegnati con le rispettive nazionali, Mehdi Dorval (Algeria), Emanuele Rao e Giacomo Stabile (Italia Under 20); a causa di un affaticamento muscolare Giacomo De Pieri ha lasciato il ritiro azzurro ed ha fatto ritorno a Bari.

Per la giornata di domani è in programma una seduta di allenamento mattutino”.