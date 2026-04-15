Bari, buone notizie per De Pieri: ha svolto gran parte del lavoro odierno con i compagni

Il momento della stagione è più che mai delicato, perché la Serie B si appresta al via della 35ª e quartultima giornata del campionato, turno in cui i punti iniziano a pesare più di quanto non sia accaduto nei precedenti. Sfida casalinga non facile quella che attende il Bari, chiamato all'esame capolista: al 'San Nicola', infatti, arriverà il Venezia, sfida per la quale gli uomini di Moreno Longo stanno proseguendo la preparazione. Con una buona notizia dall'infermeria: Giacomo De Pieri ha svolto gran parte del lavoro odierno con i compagni.

Il report dettagliato della seduta di allenamento, è stato dato direttamente dal club, mediante il comunicato che di seguito riportiamo:

"Quarta seduta settimanale per i biancorossi nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Venezia guidato da mister Giovanni Stroppa, gara valida per 35ª giornata Serie BKT, in programma sabato 18 aprile, a partire dalle 15:00, sul terreno del San Nicola.

Dopo un prologo in sala video, questo pomeriggio la squadra si è allenata sul terreno dell'Antistadio dedicando l'apertura a mobilità articolare e ad un riscaldamento a secco ad intensità crescente, quindi esercitazioni tattiche a tutto campo con focus finale sullo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alla conclusione a rete. Giacomo De Pieri ha svolto gran parte del lavoro di giornata con i compagni; tabella personalizzata per Ebrima Darboe e Lorenzo Dickmann.

Per domani è in programma una seduta di lavoro mattutina".