Ufficiale Bari, Longo ha il suo centravanti: ecco lo statunitense Novakovich dal Venezia

Dopo gli arrivi di Lorenzo Sgarbi dal Napoli e Kevin Lasagna dall'Hellas Verona, il Bari rinforza ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Moreno Longo tesserando il centravanti Andrija Novakovich. Il classe '96 arriva a titolo temporaneo, come si legge sul sito della Lega B nell'apposita sezione dedicata al calciomercato, dal Venezia.

Per lo statunitense classe '96 si tratta di un ritorno in Serie B dopo che nella scorsa annata ha vestito la maglia del Lecco segnando sei reti in 38 presenze in un'annata complicata che è terminata con la retrocessione del club lombardo. Novakovich inoltre vanta una buona esperienza in Serie B dove è arrivato nel 2019/20 per vestire la maglia del Frosinone. Coi ciociari ha infatti collezionato 101 presenze con 19 reti, mentre meno fortunata è stata la parentesi lagunare con appena una rete siglata in 37 gare.

Ora si attende il comunicato ufficiale del club pugliese per capire se, come sembra certo, nell'accordo di prestito è stata inserita il diritto di riscatto per il cartellino del centravanti.