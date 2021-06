Benevento, sirene iberiche per Gaich. Ci pensano Celta, Granada e Rayo Vallecano

Secondo quanto riferito da Sport.es il futuro dell’attaccante Adolfo Gaich, negli ultimi mesi in forza al Benevento in Serie A, potrebbe essere in Spagna. Sono infatti ben tre i club de LaLiga interessati all’argentino di proprietà del CSKA Mosca. Si tratta di Celta Vigo, Granada e Rayo Vallecano che proveranno a portate l’attaccante classe ‘99 in Spagna per la prossima stagione.