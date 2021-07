Benevento, Talbi e Montipò verso la A. In entrata si lavora per Elia, Calò e Paleari

Il Benevento di Fabio Caserta muove i primi passi in vista della prossima stagione anche se il mercato porterà diversi cambiamenti nella rosa dei 25 convocati che si raduneranno oggi (tutti i tesserati a esclusione del portiere Lorenzo Montipò ancora alle prese con il recupero dall’infortunio). Il ds Foggia è al lavoro per sfoltire la rosa e poi procedere al rafforzamento della squadra. Come riporta Il Corriere dello Sport il club deve capire quali saranno le intenzioni del difensore tunisino Montasser Talbi, prelevato a parametro zero dalla società turca del Rizespor per rinforzare la difesa della A e che ora potrebbe andare in prestito all'Udinese. Anche Montipò potrebbe essere ceduto in massima serie con Alberto Paleari che lo sostituirebbe in giallorosso. In entrata invece si lavora per Salvatore Elia, esterno dell’Atalanta, e Giacomo Calò, centrocampista del Genoa.