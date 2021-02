Bocalon: "100 presenze col Venezia sono tante. Voglio godermi la stagione fino in fondo"

Contro il Pescara l’attaccante Riccardo Bocalon ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia del suo Venezia e così ha parlato del traguardo raggiunto: “Cento presenze sono davvero tante e spero che possano ancora aumentare. Ognuna di esse rappresenta una tappa della mia carriera come i campionati vinti e il titolo di capocannoniere in Serie C. - continua Bocalon come riporta Trivenetogoal.it - La nostra caparbietà, il lavoro del presidente e quello della squadra ci stanno portando innanzitutto alla salvezza che era il primo obiettivo stagionale. La società, nonostante fossero arrivate diverse richieste, la società ha voluto tenermi e voglio godermi fino in fondo questa stagione esaltante. I gol? Sabato, quando ho avuto l’occasione, ho cercato di segnare e non l’ho data ad Aramu. Purtroppo c’era davvero poco angolo da dove ho tirato e non mi è riuscito fare gol, ma penso di essere sulla strada giusta per sbloccarmi e aver ritrovato la maglia da titolare è stato molto importante”.