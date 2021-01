Borghini si candida per la presidenza della Lega Pro: ecco le linee guida del suo programma

Tra gli sfidanti di Francesco Ghirelli alla presidenza della Lega Pro, c'è l'ex dirigente di Carrarese e Viareggio Andrea Borghini, che ha quest'oggi reso note le sue linee programmatiche (interamente consultabili QUI).

Come già anticipato nell'intervista rilasciata a TMW, tra le principali intenzioni di Borghini c'è quella "di arrivare ad una Lega Pro che sia un laboratorio di nuove iniziative e nuove pratiche di gestione per la sostenibilità economica del sistema", oltre che a quella di rendere una categoria la "vetrina dei migliori giovani provenienti dai settori giovani delle squadre professionistiche nazionali", con "i giocatori più esperti devono svolgere la funzione di “formatori” all’interno delle società così da estendere il loro ruolo nello spogliatoio e nelle società stesse". Maggior promozione, quindi dei settori giovanili così come delle strutture (si parla anche di "confronto tra i vertici della Lega Pro e i propri uffici con i comuni italiani in cui hanno sede le squadre per l’individuazione di protocolli di intesa e forme di sostegno per il miglioramento e adeguamento degli stadi"), ma anche potenziamento del calcio femminile di terza serie.

Non manca poi una promozione del brand Lega Pro attraverso non solo i mezzi tecnologici ma anche del turismo, con annessa l'idea della creazione di campionato europeo delle migliori squadre della terza serie.

E' infine precisato che "durante il mandato verrà costituito un “tavolo programmatico Lega 2024” per ridisegnare la Lega Pro del futuro verso una nuova sostenibilità economica e l’introduzione di innovazioni. [...] Altro obiettivo del mandato è la nascita di una scuola nazionale dirigenti professionisti Lega Pro per formare, con la richiesta di aiuto alla Lega A, i dirigenti sportivi delle squadre della Lega Pro con l’obiettivo di elevare sempre di più la preparazione professionistica e gestionale dei dirigenti".