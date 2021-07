Brescia, Chancellor potrebbe partire. Il venezuelano piace a Empoli e Parma

Secondo quanto riferito da Bresciaoggi il difensore centrale Jhon Chancellor potrebbe lasciare le Rondinelle in questa finestra di mercato. Il venezuelano classe ‘92 piace in particolare a due club – il Parma in Serie B e l’Empoli in Serie A – e di fronte a una buona offerta potrebbe trasferirsi con uno fra Lorenzo Ariuado, svincolato dopo l'esperienza a Frosinone, e Luca Antei, svincolato dal Benevento, che potrebbe prendere il suo posto al fianco di Cistana.