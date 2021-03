Brescia, Clotet: "E' la vittoria del gruppo. Vedo i ragazzi motivati e vogliosi di lottare"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Frosinone, il tecnico del Brescia Pep Clotet ha analizzato: "Questa è la vittoria del gruppo, vedo i ragazzi motivati e soprattutto vogliosi di lottare l'uno per l'altro. Non guardiamo alla classifica, ma pensiamo partita per partita. Cistana? Certo, è un giocatore importante però lo è di più la mentalità del gruppo. Abbiamo recuperato diversi giocatori. Per me è stata una settimana durissima, la più dura della mia vita. Sono contento per il Brescia, per i ragazzi, la dirigenza, i tifosi: meritiamo questo".