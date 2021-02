Brescia, Clotet: "Lo spirito visto a Lecce deve indicarci la strada da seguire"

"Ho accettato questa sfida conoscendo la situazione della squadra, ma anche l’immensa qualità calcistica e umana del gruppo che c’è al Brescia”. Esordisce così in un post su Instagram Pep Clotet, neo tecnico delle Rondinelle dopo il pareggio conquistato contro il Lecce: “Daremo tutto per portare questo incredibile club dove merita. E lo faremo restando insieme, uniti e lavorando senza mai fermarci. Lo spirito e la fiducia che i giocatori hanno dimostrato oggi per non perdere questa partita indicano la strada da seguire. Forza Brescia”.