Brescia-Cremonese 1-2, le pagelle: Ciofani scatenato, disastro Pajac

Queste le valutazioni di Brescia-Cremonese: gara finita 1-2.

BRESCIA-CREMONESE 1-2

Marcatori: 28’ Ayé (B), 54’ rig., 59’ Ciofani (C)

BRESCIA

Joronen 7 – Il migliore della formazione bresciana. Nel primo tempo si oppone alla grande sul bolide da fuori di Valeri, mentre nella ripresa tiene a galla i suoi con almeno tre interventi importanti.

Mateju 5,5 – Pensa prevalentemente alla fase difensiva, fronteggiando un intraprendente Valeri e alternando qualche chiusura a dei momenti di sofferenza. Si perde Ciofani in occasione dell’1-2. (Dal 79’ Karacic s.v.)

Chancellor 6 – Imperioso nella protezione dell’area di rigore, difficilmente perde un confronto con un giocatore avversario. Decisamente più in difficoltà nel secondo tempo.

Mangraviti 6 – Eccezion fatta per una corta respinta non sfruttata da Valzania, nella prima frazione di gioco non sbaglia praticamente nulla sul piano difensivo. Cala nella ripresa, come il resto della squadra.

Pajac 5 – Prestazione decisamente negativa per il terzino sinistro, che soffre sia contro Valzania che contro Baez e si fa vedere poco in avanti. Nella ripresa commette il fallo da rigore e si perde Baez che poi serve Ciofani per l’1-2. (Dal 79’ Martella s.v.)

Bisoli 6 – Dà il solito contributo in termini di sostanza a centrocampo, accompagnando qualche volta l’azione offensiva.

Labojko 5,5 – Non fa gira il pallone sempre con la necessaria velocità, ma si fa notare per l’aiuto che dà alla difesa in fase di non possesso. Meno positivo dopo l’intervallo. (Dal 64’ Jagiello 6 – cerca di dare maggiore freschezza e qualità alla mediana del Brescia)

Bjarnason 6 – Il migliore del centrocampo bresciano, per come aiuta in fase difensiva per poi proporsi in avanti con inserimenti e lanci per le punte.

Skrabb 6 – Dopo una prima mezz’ora a galleggiare tra le linee senza incidere troppo, dà il là all’azione del vantaggio con un passaggio illuminante per Donnarumma. Qualche altra giocata degna di nota. (Dal 64’ Ragusa 5,5 – Non riesce ad incidere più di tanto negli ultimi metri con conclusioni pericolose)

Ayé 6,5 – Si conferma in un ottimo momento di forma, siglando a porta vuota il gol dell’1-0 su assist del compagno di reparto Donnarumma.

Donnarumma 6 – Gioca una partita più di sacrificio che di incidenza sotto porta, servendo ad Ayé il pallone del vantaggio. Un’occasione nella ripresa, sventata da Carnesecchi. (Dall’82’ Fridjonsson s.v.)

CREMONESE

Carnesecchi 6 – Non corre troppi pericoli nel corso della gara, ma sul tocco sottomisura di Ayé può fare ben poco. Ad inizio ripresa è reattivo sul tentativo di Skrabb.

Zortea 6,5 – Si propone con buona costanza sulla corsia di destra, mettendo in mezzo qualche pallone invitante. Meglio nella prima frazione di gioco.

Fiordaliso 6 – Accentrato per l’assenza di diversi difensori, svolge il suo compito in modo diligente.

Bianchetti 6 – Fatica a leggere i palloni serviti tra le linee da Skrabb, risultando invece sempre insidioso sui calci piazzati. Più deciso e attento dopo l’intervallo.

Valeri 7 – Tra i migliori nella Cremonese, per la sua spinta sulla sinistra per tutto l’arco del match e per la grande conclusione neutralizzata da Joronen.

Castagnetti 6 – Molto utile in fase d’interdizione, mentre è il suo apporto in fase offensiva si nota soprattutto nel corso del secondo tempo.

Bartolomei 6 – Dopo una prima mezz’ora giocata in modo grintoso, deve abbandonare il campo per un problema alla caviglia. (Dal 31’ Gustafson 6 – Porta sostanza alla mediana grigiorossa, che cresce di tono con il passare dei minuti)

Valzania 6,5 – Parte con buon piglio, venendo contenuto sempre meglio dalla difesa del Brescia. Meglio nella ripresa, quando sfiora anche il gol.

Gaetano 5,5 – Nei primi minuti sbaglia un gol che pare già fatto. Cresce leggermente quando si sposta sul settore sinistro dell’attacco, ma rimane al di sotto della sufficienza. (Dal 64’ Buonaiuto 6 – Con il suo ingresso in campo, aumenta la pericolosità offensiva della squadra)

Baez 6,5 – Più presente nella manovra offensiva della Cremonese nel momento in cui si sposta a destra nel trio dietro all’unica punta. Suo l’assist per il gol della vittoria di Ciofani. (Dall’82’ Celar s.v.)

Ciofani 7,5 – Gara dai due volti per il bomber grigiorosso, che viene ben contenuto nel primo tempo per poi scatenarsi nella seconda frazione di gioco. La sua doppietta consegna alla Cremonese 3 punti vitali.