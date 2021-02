Brescia, l'avventura di Ninkovic già ai titoli di coda? Il giocatore non convince sul piano fisico

Potrebbe essere già terminata l’avventura di Nikola Ninkovic al Brescia. Il serbo dopo appena dieci giorni dal suo arrivo in biancoazzurro potrebbe infatti già risolvere il proprio contratto. Lo riferisce il Giornale di Brescia spiegando che il serbo dopo aver effettuato il tampone non si sarebbe mai visto nel centro sportivo di Torbole per unirsi ai compagni anche a causa di una condizione fisica precaria dopo il lungo stop e l’incidente stradale di qualche mese fa. Secondo quanto riportato dal quotidiano le condizioni di Ninkovic non gli permetterebbero di rientrare nella stagione in corso e questo porterebbe il club a troncare il rapporto con il calciatore sottoscritto pochi giorni fa.