Brescia, Mangraviti: "Inzaghi umile e motivato. Ma all'inizio ero un po' in soggezione"

Il difensore del Brescia Massimiliano Mangraviti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club dopo la prima amichevole stagionale soffermandosi sull'impatto del nuovo allenatore Inzaghi: "Il test è stato buono, ho avuto l'opportunità di giocare novanta minuti e spero di mettere in difficoltà mister Inzaghi perché vorrei giocare sempre dall'inizio, anche se ci sono gli altri. Il mister è molto umile, ma motivato, i primi giorni ero un po' in soggezione perché ha un passato importante, però poi ha dimostrato grande umiltà e voglia di far bene. Vuole una squadra coraggiosa che attacchi e difenda in undici, ce lo sta ripetendo tutti i giorni. - continua Mangraviti - Io mi sto allenando giorno dopo giorno al 100%, la Serie B è un campionato durissimo e lo sappiamo, c'è bisogno di tutti. Lo scorso anno eravamo ai play out poi abbiamo fatto i play off. Fascia da capitano? Un orgoglio, da bresciano".