Ufficiale Brescia, riscattati i cartellini di Avella e Borrelli dal Frosinone. La nota del club

Arriva un doppio riscatto da parte del Brescia. Il club lombardo ha comunicato, con una nota estremamente sintetica, il riscatto dei cartellini di Michele Avella e Gennaro Borrelli dalla precedente proprietà detenuta dal Frosinone.

Il primo, arrivato in Ciociaria a settembre 2023 da svincolato, ha disputato la prima parte di stagione con la primavera giallazzurra, prima di passare in prestito alle Rondinelle. Discorso diverso, invece, per l'attaccante classe 2000, che saluta lo 'Stirpe' dopo 25 partite (1 in Serie A, in casa contro il Napoli) e 6 gol all'attivo, risultando uno dei protagonisti dell'ultima promozione in massima serie dei ciociari. Con la Leonessa il portiere ha messo a referto 5 presenze, mentre l'attaccante ben 28 con nove gol all'attivo.

Di seguito, riportiamo quanto scritto dal club bresciano:

"Brescia Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per i riscatti dei calciatori Michele Avella e Gennaro Borrelli."