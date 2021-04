Brescia, Van de Looi: "Con la SPAL sarà una gara difficile. Clotet? Un allenatore moderno"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ecco le parole del duttile giocatore del Brescia Tom Van de Looi, che ha parlato quando la ripresa del campionato è ormai alle porte: "Con la SPAL sarà un match difficile. Ci sono ancora quattro partite, cerchiamo di restare concentrati. Clotet,? È un allenatore moderno, è esigente, vuole giocare con tanta intensità. Non solo in partita, ma anche in allenamento".

E andando poi sul personale: "Preferisco stare in cabina di regia, in Olanda ho sempre giocato con due mediani. In quella posizione devi essere costante, ho solo 21 anni ma mi sono adattato velocemente grazie ai compagni. Giochiamo con un modulo equilibrato, ci sono tanti giocatori esperti come Bjarnason e Donnarumma. Conoscono la categoria, guardandoli e parlando con loro sono riuscito ad adattarmi a un campionato difficile. In Olanda non ho mai giocato senza tifosi, qui in Italia non ho mai fatto partite col pubblico. È davvero difficile giocare a porte chiuse. Speriamo di riaverli presto allo stadio".