Ufficiale Van de Looi lascia Brescia dopo 4 anni. L'olandese è un nuovo giocatore del Famalicao

Nuova avventura per Tom van de Looi. Il centrocampista olandese, che aveva il contratto in scadenza e aveva già annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto con il Brescia, passa al Famalicao da svincolato. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027.

Classe 1999, van de Looi era arrivato in Italia dal Groningen (squadra in cui è cresciuto e che gli ha permesso di debuttare tra i professionisti) nell'estate del 2020. In quattro stagioni con la maglia delle Rondinelle ha disputato 136 partite, con 7 reti e 2 assist all'attivo.