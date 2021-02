Brocchi: "Chievo avversario tosto. Felice per le 100 panchine col Monza". Convocati: Boateng out

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato attraverso i canali ufficiali del club in vista della sfida contro il ChievoVerona, squadra che appaia i brianzoli a quota 39 in classifica: "La partita d'andata ci ha lasciato l'amaro in bocca visto che stavamo vincendo per 1-0 prima di restare in dieci e vedere l'inerzia della gara cambiare. Ora però siamo diversi da allora, ma questo riguarda anche il Chievo, una squadra molto forte con giocatori che hanno fatto la Serie A e tanta serie B, in più c'è un allenatore bravissimo. Ci aspetterà una partita tosta. Per me raggiungere le 100 panchine con il Monza è un traguardo importante e spero di poter restare a lungo in questa panchina. Provo un grande amore per questa squadra che ha dei tifosi meravigliosi. - conclude Brocchi - Ho preferito non convocare Paletta, che ha svolto solo un allenamento con la squadra e non è ancora al 100%. Boateng invece ha un problema e speriamo di recuperarlo per la prossima".

In vista della sfida contro il ChievoVerona di domani il tecnico ha convocato 24 calciatori. Assente Boateng per un’elongazione che si aggiunge a Paletta e Maric, out per scelta tecnica. Torna a disposizione Carlos Augusto. Questa la lista completa:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Anastasio, Bellusci, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola

Centrocampisti: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccanti: Gytkjaer, Ricci, Balotelli, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro