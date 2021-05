Bucchi sul Lecce: "Onorato dell'accostamento, ma finora nessun contatto con la dirigenza"

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno il tecnico Cristian Bucchi ha parlato delle voci che lo vogliono fra i possibili sostituti di Corini sulla panchina del Lecce spiegando che al momento non ha avuto contatti con la dirigenza giallorossa: "Ho potuto seguire solo da lontano i campionati perché sono stato all’estero, da cui sono rientrato solo da poche ore. - continua Bucchi - Ho sentito che il mio nome è tra i papabili per la panchina del Lecce. Sono onorato di questo accostamento, l’attuale dirigenza salentina si sta distinguendo per serietà, organizzazione e competenza, si aggiunga poi che la tifoseria è fantastica e che la città è bella. Ma fin qui non ci sono stati contatti.“