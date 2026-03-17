Carrarese-Sampdoria, Calabro: "Serve una grande prestazione. Panchina arma in più"

Vigilia di campionato per la Carrarese, attesa dalla sfida casalinga contro la Sampdoria allo stadio “Dei Marmi”. In conferenza stampa, il tecnico Antonio Calabro ha presentato la gara soffermandosi sull’importanza dell’ambiente, sul valore degli avversari e sulle condizioni della sua squadra.

Domani arriva la Sampdoria, con uno stadio che si preannuncia gremito: sono le partite che ogni calciatore vuole giocare?

"È un turno infrasettimanale in un momento particolare, con una cornice di pubblico importante. Noi avremo dalla nostra parte la spinta dei nostri tifosi e dell’ambiente: ci sono tutti i presupposti per esprimerci al meglio".

C’è stato anche l’appello del presidente: è una gara particolarmente sentita?

"Noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare in campo, cercando sempre di offrire una prestazione importante sotto l’aspetto tecnico, tattico, fisico e dell’atteggiamento".

Che Sampdoria si aspetta, anche alla luce del recente cambio in panchina?

"Rispetto alla prima partita della nuova gestione è cambiato poco, sia negli interpreti che nel sistema di gioco. Lombardo era già nello staff, quindi si è scelto di dare continuità".

È una Samp che, nonostante gli investimenti, sta lottando per la salvezza da due anni: come se lo spiega?

"Al di là del nome, la Sampdoria ha fatto investimenti importanti, anche nel mercato di gennaio. È una squadra con giocatori di livello, ma questo dimostra quanto sia difficile il campionato. Se una squadra come la Samp è in quella posizione, e piazze come Spezia e Bari vivono determinate situazioni, significa che il livello è molto alto".

Contro la Juve Stabia è arrivato un punto in rimonta grazie anche ai cambi: quanto è importante la panchina?

"È sempre un segnale positivo quando chi entra dà un contributo importante. Non è che chi parte titolare stia facendo male, ma durante la partita possono servire caratteristiche diverse. Avere risorse dalla panchina è una fortuna e quando incidono diventa ancora più importante".

Come sta la squadra a livello di disponibilità? Ci sono novità?

"Dobbiamo valutare la situazione di Zanon: abbiamo ancora l’allenamento di oggi e il risveglio muscolare di domani mattina. Per il resto, a parte gli indisponibili già noti, è tutto a posto".

Domani sarà anche il ritorno di Cicconi a Carrara: che clima si aspetta?

"A fine partita lo saluterò, ma prima è un avversario come tutti gli altri".

Si parla della possibilità che la Samp cambi modulo, magari passando al 4-4-2: può cambiare qualcosa per voi?

"Siamo preparati a tutto. Non penso che cambieranno, ma potrebbe anche essere una strategia comunicativa. In ogni caso, se dovesse succedere, saremo pronti ad affrontare qualsiasi sistema di gioco".