Ufficiale Carrarese, terzo colpo di giornata: dopo Palermo e Scheffer arriva anche Oliana

Terzo colpo di giornata in casa Carrarese dove dopo gli arrivi degli argentini Ryduan Palermo e Mateo Scheffer Bracco è il turno del difensore italiano Filippo Oliana. Questa la nota del club marmifero che è partito con un piglio deciso sul mercato dopo la promozione in Serie B.

"Carrarese Calcio 1908 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Oliana, classe 1999, in forza al UC Sestri Levante nella passata stagione con cui ha raccolto trentatre presenze stagionali condite da due reti.

Il difensore genovese , 183 cm di altezza, è destro di piede e si contraddistingue per ottime qualità in fase di costruzione, bravo nelle marcature e in grado di giocare sia in uno schieramento difensivo “a tre” ma anche “a quattro”. Con esperienza in Lega Pro tra il 2018 ed il 2020 quando ha indossato le maglie, prima, di Rimini e poi dell’ Albissola. Il giocatore si aggregherà fin da subito alla squadra azzurra partita stamane per il ritiro di preparazione a Pontremoli.