Catanzaro, domani incontro con Calabro per decidere il futuro. Triestina sullo sfondo

Nella giornata di domani a Catanzaro andrà in scena l'incontro fra il presidente Floriano Noto e il tecnico Antonio Calabro per fare il punto della situazione dopo l'inattesa eliminazione nei play off di Serie C per mano dell'AlbinoLeffe. L'obiettivo del club è quello di puntare alla promozione nella prossima stagione, anche a costo di alzare il budget per il mercato. Come riferisce Sky Sport la permanenza del tecnico, nonostante un altro anno di contratto, non è certa anche a causa di altre offerte come quella della Triestina e nella riunione di domani si deciderà probabilmente se continuare assieme o meno.