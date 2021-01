Che mercato sarà: il gennaio 2021 della Serie B

vedi letture

Inizia il conto alla rovescia, perché il mercato di gennaio - la cosiddetta sessione di riparazione - è prossima al via: tra tre giorni ci sarà infatti l'inizio ufficiale delle varie operazioni, e le formazioni di Serie B si faranno trovare pronte.

Analizziamo adesso la situazione di ognuno dei 20 club:

ASCOLI: rosa in rivoluzione quella bianconera, almeno per la sua metà. Confermato il blocco straniero, i tanti elementi portati dal precedente Ds Bifulco dovrebbero trovare altra collocazione, ed essere quindi rimpiazzati: tra i nomi graditi al nuovo tecnico, Sottil, c'è quello di Pucciarelli, in uscita dal Chievo, ma urgono i terzini. Ninkovic? Potrebbe essere l'acquisto di gennaio già in casa...

BRESCIA: in estate patron Cellino ha rifiutato le offerte per i big, lo scheletro della squadra retrocessa dalla A è stato quindi confermato, e adesso, salvo che qualcuno non richieda la cessione, non ci saranno innesti. Da valutare solo le condizioni di Bisoli: in caso di stop eccessivamente prolungato, il club potrebbe intervenire a centrocampo per completare numericamente il reparto.

CHIEVOVERONA: dopo la retrocessione, continua il progetto giovani voluto da patron Campedelli. Non sono previsti grossi innesti, a meno di specifiche richieste di mister Aglietti che per il momento non sembrano essere arrivate.

CITTADELLA: al netto dell'accordo già trovato con Marsura, che a breve si svincolerà dal Livorno, non dovrebbero esserci stravolgimenti nella formazione messa a disposizione di mister Venturato.

COSENZA: date le uscite, urge un centrocampista di esperienza per i lupi, che perderanno sicuramente Bruccini: il sogno è riportare in rossoblù De Rose, ora capitano della Reggina. Occorrerà però anche potenziare il versante offensivo, risolta la questione del centrocampo, con un all in su Giannetti della Salernitana.

CREMONESE: occhi grigiorossi in casa Milan, con Maldini e Colombo nel mirino. Evidente, quindi, che la formazione lombarda stia cercando rinforzi nel reparto avanzato, non solo come punta pura ma anche sulla trequarti; il tutto con Montalto forse in uscita. Innesti dovrebbero però servire anche a centrocampo, con la formazione lombarda che sogna Bartolomei dello Spezia.

EMPOLI: probabilmente in uscita qualche elemento meno utilizzato, non saranno apportati grossi cambiamenti alla squadra. Possibili però degli innesti in difesa, un centrale e all'occorrenza un terzino destro, ma si dovrà soprattutto valutare la condizione di Moreo: in tal caso ecco che gli azzurri potrebbero mettersi alla ricerca di un trequartista.

FROSINONE: rivoluzione in atto per la formazione ciociara, che si inizierà a gennaio una sorta di smantellamento che sarà proseguito dopo il temine della stagione. Un nuovo percorso, insomma, è prossimo a iniziare, e dei big sono in partenza (Ardemagni e Dionisi su tutti), ma molto del mercato sarà legato all'infortunio di Ciano, che rischia un lungo stop.

LECCE: confermato già alla fine dell'estete - e per la maggiore - il blocco retrocesso dalla Serie A, i salentini non faranno grandi modifiche alla rosa. Anche se avranno la grana Falco, che, come in estate, vuol cambiare aria: il Parma lo sta monitorando, la A fa gola al giocatore, che dovrà però poi esser sostituito.

MONZA: brianzoli sempre più strutturati per la A. In arrivo il centrocampista Scozzarella, che effettuerà il 2 gennaio le visite mediche, per il resto non si prospettano ulteriori colpi dopo l'arrivo, il 7 dicembre di Balotelli: al massimo, visti gli innesti apportati, potrebbero esserci due uscite nei reparti citati.

PESCARA: priorità a un attaccante, senza escludere che gli innesti nel reparto offensivo siano addirittura due (da considerare però che Asencio dovrebbe essere a disposizione il prossimo mese), ma nella sessione di riparazione ci potrebbe essere anche spazio per un centrocampista. A ogni modo, come dichiarato dal presidente Sebastiani, degli innesti ci saranno.

PISA: cambio tra i pali con il possibile ritorno di Gori e la partenza di Loria? Situazione non da escludere, anche se probabilmente la priorità dei nerazzurri sembra essere un centrocampista (Crociata, Maistro e Cavion i nomi). Se capitasse l'occasione in attacco, non è da scartare un nuovo innesto, magari anche a compensazione di Alberti, diretto verso la C.

PORDENONE: pochi stravolgimenti per i ramarri, che avranno la priorità circa le uscite. Da sistemare le situazioni di Tremolada e Zanon, entrambi con la valigia in mano, ma probabilmente ci sarà anche un innesto a centrocampo: il profilo sembra essere quello di un centrale, con anche doti di trequartista.

REGGIANA: l'attacco granata è il reparto più sotto esame, non ha girato per come ci si aspettava, e la sensazione è che proprio su quel fronte il club possa intervenire. Non solo potenziando, ma anche cambiando alcune pedine. Spazio poi a un innesto a centrocampo.

REGGINA: alla ricerca di un portiere il club calabrese, Micai tra i possibili nomi: da risolvere però il nodo ingaggio e la formula di addio con la Salernitana. Ma innesti saranno fatti in tutti i reperti, Jakimovski piace in difesa, e soprattutto in attacco, dove ci sono molte defezioni a causa degli infortuni: in possibile arrivo una centravanti classico e un esterno. Uscite a centrocampo (De Rosa e Bianchi) quindi almeno un elemento a compensazione.

SALERNITANA: priorità al terzino sinistro, che andrebbe a rimpiazzare il partente Baraye, poi all'attaccante, che rimpolpi il reparto offensivo che sarà presto orfano di uno tra Giannetti e Gondo. Da capire poi se Lombardi recupererà dall'infortunio, o se ci servirà un esterno, ma in mezzo è quasi certo l'arrivo di Koulibaly. Ai saluti, invece, Veseli, Karo e Antonucci, che non hanno trovato molto spazio.

SPAL: il nodo cruciale del mercato estense è legato alla posizione di Sebastiano Esposito. L'attaccante ultimamente è spesso relegato in panchina, probabilmente le aspettative non sono state soddisfatte, e un addio anticipato non sembra da escludere: con chiaramente un eventuale innesto che vada a compensare il posto vacante.

VENEZIA: da risolvere la situazione di Maleh, comunque diretto in A (Fiorentina?), ma non necessario un rimpiazzo. Si lavorerà poi molto su eventuali prolungamenti di contratto, stando alla finestra circa possibili occasioni da sfruttare.

VICENZA: sfoltire la rosa (Scoppa e uno tra Guerra e Marotta ai saluti), poi puntellarla nei punti nevralgici. Uno di questi sembra essere il centrocampo, con il nome di Agazzi che prende piede e quello di Mastinu che si ripropone. Occhi però anche alla difesa, con Ierardi non al top della forma e la posizione di Bizzotto incerta: in caso di dubbi, è pronto l'affondo su Ferigra.

VIRTUS ENTELLA: uno degli obiettivi primari della formazione ligure, è quello di sfoltire la rosa. Poi, spazio all'innesto di un terminale offensivo. Il nome in auge è quello di Ardemagni, in uscita dal Frosinone, ma non è escluso che anche altri profili di quel calibro vadano a rinforzare l'attacco a disposizione di mister Vivarini.