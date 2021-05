Chievo, Aglietti: "Dovremo fare grande attenzione. Conterà l'atteggiamento"

Alfredo Aglietti, tecnico del ChievoVerona, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l'Ascoli: "Giochiamo contro una squadra che ha fatto un gran girone di ritorno, si sono salvati con una giornata d'anticipo. Complimenti a loro, hanno fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, complimenti al lavoro di Sottil".

Come sta la squadra?

"Ho convocato tutti per tenere tutti sulla corda e per prendermi le ultime 24 ore per capire chi recuperare. Ne abbiamo viste di tutti i colori, c'è stato un gran lavoro da parte di tutti, abbiamo fatto un gran lavoro, le ultime cinque partite sono state un tour de force importante. Non dobbiamo però pensare a questo, dobbiamo cercare di fare bene".

Cosa chiederà ai ragazzi?

"Dobbiamo essere attenti e non subire gol come successo a Chiavari. Prendere un gol non è salutare, dovremo fare grande attenzione. Non credo ci saranno ritmi altissimi, ma dovremo giocare una partita intelligente. Conterà il giusto atteggiamento e la voglia di arrivare a un grande obiettivo"