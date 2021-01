Chievo, Aglietti: "In attacco non ci sono titolari fissi". I convocati: torna Canotto

"Turn over? Qualcosa bisognerà cambiare anche per questioni fisiologiche, ma la nostra filosofia è ben chiara e infatti la squadra finora ha retto soprattutto nel reparto offensivo dove non ci sono dei titolari fissi. Sarà importante recuperare energie sul piano mentale e ci sarà spazio per tutti e per questo mi aspetto che il gruppo risponda presente", così ha parlato Alfredo Aglietti alla vigilia della sfida contro il Cittadella. Nei 23 convocati torna a disposizione Canotto in attacco, mentre sono out Di Noia (in aria di lasciare il club) e Obi in mezzo al campo.

Portieri: Seculin, Bragantini, Semper

Difensori: Rigione, Leverbe, Renzetti, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Mogos Gigliotti

Centrocampisti: Zuelli, Palmiero, Garritano, Giaccherini, Viviani, Morsay, Bertagnoli

Attaccanti: Fabbro, Canotto, Djordjevic, D’Amico, Margiotta, De Luca, Ciciretti