Chievo, De Giorgis rassicura: "Iscrizione non a rischio. Non dobbiamo vendere per forza"

vedi letture

“Dobbiamo solo pagare gli stipendi di aprile, maggi oe giugno, come tante altre società. Beate quelle due o tre che non hanno questi problemi. Altre questioni in sospeso non ce ne sono e l'iscrizione non è a rischio”. Intervistato da L'Arena il responsabile dell'Area Tecnica del ChievoVerona Giorgio De Giorgis spazza via i dubbi sul futuro del club veneto: “Sento parlare di partenze eccellenti, ma non abbiamo bisogno di incassare per sistemare l'iscrizione, non ho tutta questa fretta e alle società che ci danno i conti in tasca suggerisco di fare altrettanto in casa propria. Vogliamo sentirci al sicuro per tutto l'anno ed è chiaro che c'è bisogno di vendere, ma è anche vero che la stragrande maggioranza dei club italiani è nella nostra stessa situazione. - continua De Giorgis parlando del nodo allenatore – Aglietti ha svolto un lavoro stratosferico, avevamo un'opzione per tenerlo, ma era già tutto scritto perché voleva una squadra più competitiva e ci sta che si sia guardato attorno. E io non volevo un allenatore scontento in casa e così di comune accordo abbiamo deciso di lasciarci. Per il nuovo tecnico datemi ancora una settimana,non voglio fare nomi, ma cerchiamo un profilo di personalità e carisma che faccia un calcio offensivo coi giusti equilibri”.