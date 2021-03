Chievo-Frosinone, le formazioni ufficiali: Fabbro al fianco di Margiotta. Ciano dal 1°

Il tecnico del Chievo Aglietti punta su Fabbro al fianco di Margiotta in attacco con Ciciretti e Garritano sulle corsie laterali. In difesa Bertagnoli terzino destro. Il Frosinone risponde con Ciano che dal primo minuto affiancherà Novakovich in attacco. In difesa torna Curado dall'inizio, mentre a centrocampo Maiello agirà da regista. Queste le formazioni dell'incontro:

ChievoVerona (4-4-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano; Fabbro, Margiotta. Allenatore Aglietti

Frosinone (3-5-2): Bardi; Curado, Ariuado, Brighenti; Zampano, Kastanos, Maiello, Gori, L. Vitale; Ciano, Novakovich. Allenatore Nesta