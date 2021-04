Cittadella-Chievo, le formazioni ufficiali: difesa inedita per Venturato. Fabbro con De Luca

Difesa inedita per Venturato che schiera Vita a destra e Camigliano a sinistra per far fronte a diverse assenze, mentre in mezzo c'è Frare con Adorni.. A centrocampo Iori con Branca e Proia, mentre Rosafio giocherà alle spalle del duo Beretta-Tavernelli. Classico 4-4-2 per Aglietti con Canotto e Garritano esterni e Fabbro che affianca De Luca in avanti. Queste le formazioni ufficiali di Cittadella-Chievo in programma alle ore 16:00

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Frare, Adorni, Camigliano; Proia, Iori, Branca; Rosafio; Tavernelli, Beretta. Allenatore: Venturato

ChievoVerona (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Fabbro, De Luca. Allenatore: Aglietti