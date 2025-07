Ufficiale Renate, saluta Destiny Egharevba: l'attaccante passa a titolo definitivo al Cittadella

Destiny Egharevba, esterno d'attacco classe 2003, lascia il Renate e si trasferisce a titolo definitivo al Cittadella. Di seguito il comunicato ufficiale del Renate:

AC Renate comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cittadella il diritto alle prestazioni sportive di Destiny Egharevba, attaccante classe 2003.

Arrivato in nerazzurro nell’estate 2024, Egharevba ha disputato la prima parte della stagione 2024/25 con il Renate prima di trasferirsi in prestito alla Casertana, nel Girone C di Serie C.

A Destiny vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della carriera.