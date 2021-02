Cittadella-Reggiana 0-3, le pagelle: Maniero evita l'imbarcata, Radrezza e Laribi sontuosi

CITTADELLA-REGGIANA 0-3

Marcatori: 2' Yao, 28' Laribi, 51' Mazzocchi

CITTADELLA

Maniero 6,5 - Incolpevole in occasione dei gol, gli avversari vengono lasciati indisturbati nella battuta a rete da pochi passi. Evita il poker con due interventi miracolosi su Lunetta e Mazzocchi.

Ghiringhelli 5 - Difficilmente riesce a sfondare sulla destra, limitato al massimo da Yao. Distratto come tutto il reparto arretrato in fase di marcatura. (Dal 46' Cassandro 5 - Il suo ingresso non migliora la situazione, travolto dal dinamismo di Lunetta).

Adorni 5 - Fuori fase, quasi sempre in ritardo rispetto all'evolversi dell'azione. In difficoltà enorme nella marcatura a centro area.

Perticone 5,5 - Rispetto ai compagni di reparto ha il merito di limitare come può Ardemagni e di sfiorare il gol della bandiera sul finale di primo tempo.

Benedetti 5 - Poco ispirato, raramente riesce a saltare il diretto avversario e i rifornimenti dalla fascia non sono sufficienti. In netta difficoltà su Libutti , costretto quasi sempre a rincorrere alla disperata.

Proia 5 - Inizio discreto, solita buona gestione del pallone nonostante la furia dell'avversario. Crolla nella ripresa, lasciando voragini alle ripartenze degli avversari. (Dal 63' Baldini 6 - Tanta voglia di fare ma i compagni sono già rassegnati alla sconfitta).

Pavan 5 - Muove il pallone troppo lentamente e non riesce quasi mai ad illuminare la manovra troppo prevedibile dei patavini. Esce per un fastidio muscolare. (Dal 34' Iori 5 - Non riesce a fornire precisione e velocità alla manovra, tanti errori in fase di impostazione).

Branca 6 - Svaria da un lato all'altro del rettangolo di gioco ma non riesce a trovare la posizione giusta per cogliere di sorpresa la retroguardia avversaria con i suoi inserimenti. Uno dei pochi a provarci fino alla fine.

D'Urso 5 - Ancora non è al top e si vede: troppi errori banali e pochissime sortite offensive, complice anche la marcatura asfissiante degli avversari. (Dal 63' Ogunseye 6 - Lotta con i centrali emiliani e sfiora il gol della bandiera con un bel colpo di testa su azione di calcio d'angolo).

Beretta 5 - L'impegno non è in discussione ma non riesce mai ad accendersi come ci ha abituato. I compagni non lo servono a dovere e fatica tantissimo a trovare contromosse efficaci.

Tavernelli s.v. - (Dal 13' Rosafio 6 - Cerca in tutti i modi di dare peso all'attacco patavino. Uno dei più attivi fino all'ultimo secondo del tempo di recupero).

REGGIANA

Venturi 6 - Chiamato in causa un paio di volte nell'arco dei 90', non deve esibirsi in interventi particolarmente difficili per respingere le minacce degli avversari.

Libutti 7 - Travolge Benedetti sull'out di destra costringendolo sempre alla rincorsa disperata. Abilissimo anche in fase di copertura, mai saltato dagli avversari.

Martinelli 6,5 - Innalza con Rozzio una muraglia impenetrabile. Centralmente non si sfonda, gli avversari sono sempre costretti a girare al largo.

Rozzio 7 - Impeccabile, sia in marcatura stretta che negli anticipi scattando in avanti. Fornisce una discreta qualità nell'impostazione dal basso.

Yao 6,5 - Primo gol in maglia granata per coronare una prestazione di grande sostanza e attenzione, mai preso alla sprovvista dalle offensive dei patavini. (Dal 67' Gyamfi 6 - Partita ormai in ghiaccio, si limita a gestire senza sbavature).

Rossi 5,5 - Ancora fuori condizione e non è a tempo con i ritmi forsennati imposti dai compagni. Esce per il riacutizzarsi di fastidi muscolari. (Dal 36' Varone 6,5 - Gestione della palla ineccepibile, manda fuori giri i centrocampisti avversari con giocate di grande qualità in mezzo al campo).

Del Pinto 6 - Qualche indecisione di troppo nell'impostazione veloce, l'andamento della partita gli facilita i compiti trovando una pressione sconclusionata degli avversari.

Laribi 7,5 - Un gol, un assist e una prestazione maiuscola a tutto campo. Eccelle anche in fase di non possesso, retrocedendo molto spesso quasi sulla linea difensiva per aiutare i compagni.

Radrezza 7 - Un piacere vederlo danzare in spazi strettissimi trovando sempre il compagno da servire. Partita di enorme qualità, nonostante il mister lo faccia giocare qualche metro più dietro. (Dall' 85' Muratore s.v.).

Siligardi 6,5 - L'assist per Laribi vale il prezzo del biglietto. Dialoga in maniera ottima con i compagni di squadra, perfettamente calato nella realtà granata dal momento del suo arrivo. (Dal 67' Lunetta 6,5 - Semina il panico sulla fascia sinistra, solo un grande Maniero gli nega la gioia del gol).

Ardemagni 6,5 - Spizza da grande attaccante il pallone che Yao deve solo appoggiare in rete. Fa salire la squadra difendendo il pallone in maniera egregia, non lascia mai la giocata semplice ai difensori in fase di costruzione dal basso. (Dal 46' Mazzocchi 7 - Impatto devastante sulla partita, freddissimo a depositare in rete il gol che chiude la contesa. Un grande Maniero gli nega la gioia della doppietta nei minuti finali).