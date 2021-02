Cittadella-Reggiana, le formazioni ufficiali: cambiano gli ospiti, attacco di peso per Alvini

vedi letture

Al via alle 14:00 la sfida del "Tombolato", valida per la 24^ giornata del campionato di B, tra Cittadella e Reggiana.

Attacco pesante per la formazione ospite, che opta per un modulo diverso, il 4-2-3-1, con Ardemagni supportato dal trio Radrezza, Laribi, Siligardi; da primo Yao, con Martinelli e Libutti confermati rispetto a Espeche e Gyamfi. Sul fronte di casa, invece, nessuno scossone: in avanti, con il confermatissimo Beretta, è stato scelto Tavernelli, complici anche alcune assenza.

Le formazioni ufficiali:

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Proia, Pavan, Branca; D'Urso; Beretta, Tavernelli

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Rozzio, Martinelli, Yao; Del Pinto, Rossi; Radrezza, Laribi, Siligardi; Ardemagni.