Cittadella, Venturato: "Quinto posto risultato prestigioso: ci proveremo"

Queste le dichiarazioni di Roberto Venturato alla vigilia di Cittadella-Venezia: "Ci giochiamo una partita importante, che vogliamo cercare di portare a casa. Il quinto posto? È un risultato prestigioso, che dà lustro alla società e al nostro lavoro, poi significherebbe aver vinto un’altra partita e quindi, aver creato entusiasmo in vista dei playoff. Poi è chiaro che dobbiamo considerare anche i diffidati e che giovedì giocheremo, per cui le scelte verranno fatte anche in tal senso. Saranno squalificati Perticone e Rosafio, rientra Gargiulo, non sono ancora disponibili Benedetti e Tavernelli. Abbiamo 5 giocatori in diffida: Frare, Beretta, Branca, Pavan, Benedetti. Terremo conto anche di questo, come credo farà anche il Venezia. Il Venezia ha fatto un campionato importante ed è nella posizione in cui si trova con pieno merito. All’andata ci hanno battuto, ma questa sarà una partita completamente diversa. Ogni partita fa storia a sé”