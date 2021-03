Cittadella, Venturato sulla corsa play off: "Da ora in avanti ogni gara sarà un bivio"

La Cittadella nel prossimo turno se la vedrà contro la SPAL in una sfida che può valere un pezzo di play off e dove il club estense arriva dopo il cambio di panchina con Rastelli che ha sostituito Marino. Il tecnico dei veneti Roberto Venturato si concentra su questi temi nella conferenza stampa della vigilia: “Finora non siamo riusciti a trovare sempre la continuità e per questo non siamo in una posizione di classifica migliore, ma dobbiamo cercare di avere un atteggiamento positivo e corretto anche con squadre d’alta classifica. L’altra sera, pur giocando contro una squadra molto chiusa abbiamo creato almeno sei occasioni da rete. Da ora in avanti ogni gara sarà un bivio. SPAL? Ha cambiato l’allenatore anche se non credo che ci saranno grandi differenze rispetto alla gestione precedente, ma non possiamo saperlo con certezza, di sicuro ha una rosa dai valori importanti, costruita per stare nella parte alta della classifica. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Il cambio di modulo è stato determinato da diversi fattori, ci vuole sincronia nei movimenti per garantire la fase difensiva e quella offensiva, m prima o poi rispolvererà il modulo con le due punte. Ghiringhelli? Ha ancora un po' di fastidio e non è sarà convocato al pari di Frare, mentre rientrano Branca e Tsadjout e verrà con noi anche Vita. In attacco non voglio dare punti di riferimento. Beretta, Tsadjout e anche Tavernelli possono partire da più dietro”.