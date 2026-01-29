Ufficiale Cagliari, colpo in prospettiva in difesa: preso il difensore Gallea. Ma resta al Lumezzane

Il Cagliari Calcio comunica sui propri canali ufficiali l’acquisizione a titolo definitivo dal Lumezzane del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Beidi Gallea, che firma in rossoblù un contratto sino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni a favore del Club. Rimarrà in prestito al Lumezzane sino al 30 giugno 2026.

Il comunicato ufficiale del Cagliari

"Difensore moderno, dotato di struttura fisica, attenzione in marcatura e buona capacità di impostare l’azione dal basso, Gallea rappresenta un profilo di prospettiva, con il quale lavorare in ottica futura proseguendo il proprio percorso di crescita.

Classe 2005, nato a Bamako (Mali), è cresciuto fin da giovanissimo a Torino, città in cui ha mosso i primi passi entrando nel settore giovanile granata. Qui ha completato l’intera formazione calcistica sino all’Under 18, affinando nel tempo le proprie qualità tecniche e tattiche. Nella stagione 2023/2024 l’approdo nel vivaio del Palermo, con l’esordio in Primavera 2 e due reti all’attivo in 30 presenze stagionali (1 in Coppa Italia di categoria). La stagione successiva (2024/2025) lo vede al Cesena in Primavera 1 (27 presenze e 1 gol). Nell’estate 2025 inizia l’avventura al Lumezzane, con cui il 13 ottobre fa il suo debutto nel calcio professionistico nella sfida in casa del Dolomiti Bellunese e diventa ben presto un tassello portante della retroguardia. Sono 12 sin qui le presenze maturate in Serie C.

Il prestito al club lombardo consentirà al giovane difensore di proseguire il proprio percorso di sviluppo, accumulando ulteriore esperienza e continuità nel calcio professionistico. Congratulazioni e in bocca al lupo, Francesco".