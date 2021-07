Como, le prime parole di Chajia: "Felice di tornare in Italia. È una grande opportunità"

vedi letture

Il neo attaccante del Como Moutir Chajia ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la firma sul contratto dicendosi felice di essere tornato nel nostro paese, dove ha vestito le maglie di Novara, Ascoli e Virtus Entella in passato: “Sono molto felice di poter tornare in Italia e in Serie B, un campionato che conosco molto bene, Como è una grande opportunità per me, una società ambiziosa e organizzata. - conclude Chajia - Ho già lavorato sia con Mister Gattuso che con il Direttore Ludi, con loro mi sono trovato molto bene e c’è massima sintonia, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza”.