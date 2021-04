Cosenza, contro l'Ascoli torna la vittoria dopo 5 settimane. E' la seconda in casa della stagione

Successo importante in chiave salvezza per il Cosenza di Roberto Occhiuzzi per 2-1 sull’Ascoli. I tre punti mancavano al club calabrese dallo scorso 27 febbraio quando s’imposero per 1-0 sul Chievo. Quella di questo pomeriggio, poi, è solo la seconda vittoria interna dell’intero campionato proprio dopo quella contro i Veneti.