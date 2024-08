Ufficiale Cosenza, dal Pisa arriva Ricci a titolo definitivo: contratto fino al 2026

vedi letture

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Ricci, proveniente dal Bari squadra con la quale nelle ultime stagioni ha collezionato 88 presenze, 4 gol e 12 assist. Nato a Livorno il 2 settembre 1996, l’esterno sinistro approda in rossoblù a titolo definitivo firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 .

Ricci, cresciuto nelle giovanili del Livorno, nel 2015 veste la maglia del Parma e con i ducali conquista la promozione in Lega Pro giocando 30 gare e segnando un gol. Protagonista in C con Pro Piacenza e Carrarese, sbarca in cadetteria con la Juve Stabia totalizzando 22 presenze. Nella stagione 2020/21 il debutto in Serie A con il Parma, prima di passare a gennaio al Venezia e contribuire al ritorno dei lagunari nel massimo campionato. Giacomo Ricci da oggi entra a far parte del branco rossoblù!