Cosenza, Guarascio e l'intervento in assemblea di B per chiedere il blocco alle retrocessioni

Emergono alcuni dettagli legati all’assemblea di Lega B che ha dato il via al blocco del campionato cadetto per permettere il recupero delle gare rinviate causa Covid nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Ten a votazione avvenuta Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza avrebbe chiesto il blocco delle retrocessioni per un torneo condizionato in maniera troppo evidente dalla pandemia in corso. Una proposta che però non ha trovato supporto da parte di nessuno degli altri club collegati da remoto per l’assemblea.