Cosenza, non solo Tremolada. Vigorito, Gerbo e Pettinari sul taccuino di Trinchera

Il Cosenza sta lavorando per un poker d’acquisti che possa alzare il livello qualitativo della rosa in vista della seconda parte di stagione e di una lotta per la salvezza che si prevede infuocata. La dirigenza calabrese, come riferisce il Corriere dello Sport, sta trattando con il Lecce per il portiere Mauro Vigorito e il centravanti Stefano Pettinari, due tasselli d’esperienza per la categoria che in Salento stanno trovando poco spazio. Per il centrocampo invece, oltre al fantasista Luca Tremolada in uscita dal Pordenone, si lavora per Alberto Gerbo dell’Ascoli.