Cosenza, Schiavi: "Prossime tre gare per svoltare la stagione. Occhiuzzi? Un predestinato"

vedi letture

Il difensore del Cosenza Raffaele Schiavi ha parlato ai microfoni di TifoCosenza Web TV in vista delle prossime sfide che potrebbero rappresentare una svolta nel campionato del club calabrese: “Il campionato è molto lungo e con le partite infrasettimanali se riesci a infilare due o tre vittorie di seguito fai un bel salto in avanti. Contro SPAL, Cittadella e Reggina il nostro campionato può cambiare, ma dobbiamo fare almeno sei punti. Sabato per noi sarà la gara della vita, giochiamo in casa e dobbiamo mettere in campo tutta la personalità e la cattiveria che abbiamo per svoltare la stagione. Non dobbiamo avere paura di nessuno perché conosciamo le nostre qualità. - continua Schiavi – Occhiuzzi? Dico che è un predestinato, un allenatore giovane con idee moderne. Vuole sempre costruire l’azione dal basso, senza buttare via la palla. Un ottimo tecnico che farà tanta strada”.