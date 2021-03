Cosenza, stiramento per Mbakogu torna dopo la sosta. Solo affaticamento per Schiavi

Attraverso le pagine di CosenzaChannel arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Jerry Mbakogu e Raffaele Schiavi. I due giocatori, si legge, hanno sostenuto degli esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento per l’attaccante che tornerà in gruppo solo dopo la sosta, mentre per il difensore si tratta di un semplice affaticamento che lo terrà comunque fuori dal match di domani contro il Vicenza.