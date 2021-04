Cosenza, tre gare senza segnare: è la prima volta che succede dal ritorno in B dei lupi

La sconfitta di Pisa per il Cosenza pesa, come pesano le parole nel post gara del Ds Stefano Trinchera, che ha accusato la squadra di aver perso motivazioni.

Ma c'è anche un altro dato poco confortante, evidenziato da tifocosenza.it: da quando i rossoblù sono tornati in Serie B, nella stagione 2018-19, non era mai accaduto che per tre partite non fossero segnati gol. Ma il 3-0 patito in Toscana ha invece evidenziato questo, per tre gare consecutive i lupi non hanno segnato.