Ds Cosenza: "Esonerare Occhiuzzi? Situazione complicata, ma a ora non si parla del mister"

Il pesante ko subito a Pisa mette in seria crisi il Cosenza, che adesso rischia davvero molto. Ma non pare rischiare la panchina mister Roberto Occhiuzzi, almeno non per il momento, e a confermarlo è il Ds Stefano Trinchera: "In questo momento dobbiamo analizzare una situazione un po' delicata, difficile, sentirà il presidente ma non ci sono indicazioni sotto questo punto di vista: si deve analizzare a 360° una situazione divenuta davvero complicata, ma non ci sono ragionamenti sull'allenatore in questo momento. Parleremo con i ragazzi perché non mi piace lo spirito di rassegnazione, dobbiamo lottare fino alla fine e non è questo il modo di farlo: sembra che a tratti la squadra abbia staccato la spina, non possiamo permettercelo. In tante gare la squadra aveva mostrato grinta e testa, anche con formazioni blasonate, ma ultimamente vedo qualche ragazzo non più motivato, e questa è una cosa grave: serve un cambio di rotta, è un problema mentale ed è per questo che si deve parlare con loro. Serve lucidità per reagire e ribaltare lo scenario, i numeri dicono che possiamo ancora farcela".

Conclude: "Dobbiamo guardarci tutti in faccia nello spogliatoio, nelle ultime due gare ho visto la squadra crollare col passare dei minuti, ma per salvarsi, lo ripeto, occorre un altro atteggiamento".