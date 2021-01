Cosenza, Tremolada: "Esordio fantastico, sono al 50%. Fuori rosa a Pordenone? Chiedete a loro"

Non poteva esserci esordio migliore in maglia rossoblu per Luca Tremolada, autore del gol del 2-2 che ha sancito il pareggio del Cosenza sul campo del Monza. Queste le parole del trequartista arrivato in prestito dal Pordenone catturate a fine partita dai microfoni di Dazn: "Esordio migliore non poteva esserci, a momenti riuscivamo anche a portare a casa i tre punti. Gli ultimi tre mesi sono stati complicati, essere messi fuori rosa senza motivo non è una bella cosa. Ora sono contento, i compagni mi hanno accolto benissimo e anche la società e il mister sono davvero fantastici. Tengo a ringraziare però anche i miei ex-compagni a Pordenone, sono stati davvero super nei miei confronti".

Come spieghi la fine del rapporto con il Pordenone?

"La società ha preso questa decisione, dovete chiederlo a loro. Il mister e i compagni sanno come è andata, è stata una decisione inspiegabile un po' per tutti ma l'ho già messa alle spalle".

Come avete preparato la sfida con il Monza?

"Il mister ha prepaarto a dovere ogni particolare, è davvero bravo, un vero predestinato secondo me. Dobbiamo sicuramente migliorare perchè la classifica è ancora deficitaria ma i segnali sono importanti, la squadra è coesa".

Ti senti già al centro di questo progetto?

"Ci vorrà tempo, devo ancora recuperare il ritmo partita, se devo dare una percentuale direi che sono al 50. So che la società e il mister mi hanno voluto per le mie caratteristiche da rifinitore, ho già giocato con molti miei compagni attuali e so che potrò dire la mia insieme alla squadra una volta trovata la giusta condizione e i giusti meccanismi di gioco".