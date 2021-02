Cosenza, Trinchera dopo il ko di Lecce: "Niente musi lunghi ma serve più incisività"

vedi letture

Dopo la sconfitta di Lecce, terzo turno di campionato senza vittorie, il ds Cosenza Stefano Trinchera ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ten: “La squadra a Lecce non ha demeritato, ma dobbiamo usare e fare molto di più. Dobbiamo essere più propositivi. Nonostante avessimo davanti una squadra che lotta per la Serie A abbiamo fatto un’ottima figura. Dobbiamo essere più incisivi e dobbiamo trovare altre soluzioni con il mister e i ragazzi. Quando non vince dobbiamo fare uno step ulteriore in avanti. La classifica? Siamo da sempre abituati a lottare in condizioni delicate, ma abbiamo sempre raggiunto il nostro risultato. Credo che anche quest’anno sarà così. Anche vero però che non dobbiamo nasconderci per il fatto che non vinciamo in casa. Dobbiamo essere lucidi nell’analizzare la situazione. Alla squadra ho detto che non voglio tristezza e musi lunghi. Dobbiamo tirarci fuori dai guai iniziando dalla gara contro il Chievo”.